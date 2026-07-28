Jędrzej Łukomski, zarządzający w Rockbridge TFI
Naszego rozmówcę zapytamy m.in.:
WIG20 z rekordem wszech czasów i poziomem 4000 pkt? Czy jest to realne?
Co wspiera warszawską giełdę, a co jej może przeszkodzić?
Jakie znaczenie dla GPW ma napływ zagranicznego kapitału?
Co dzisiaj interesuje zagranicznych inwestorów?
Gdzie dzisiaj widać największy potencjał na GPW: w WIG20, mWIG40 czy sWIG80?
Czy spółki kosmiczne po spektakularnych wzrostach wrócą do łask inwestorów?
Oczekiwania związane z sezonem wynikowym na GPW.
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