Naszego rozmówcę zapytamy m.in.:

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WIG20 z rekordem wszech czasów i poziomem 4000 pkt? Czy jest to realne?

Co wspiera warszawską giełdę, a co jej może przeszkodzić?

Jakie znaczenie dla GPW ma napływ zagranicznego kapitału?

Co dzisiaj interesuje zagranicznych inwestorów?

Gdzie dzisiaj widać największy potencjał na GPW: w WIG20, mWIG40 czy sWIG80?

Czy spółki kosmiczne po spektakularnych wzrostach wrócą do łask inwestorów?

Oczekiwania związane z sezonem wynikowym na GPW.