W środę 29 lipca odbędzie się kolejna próba przegłosowania ratunkowej emisji akcji w Mostostalu Warszawa. Poprzednie walne zgromadzenie, trwające z przerwami od 26 maja do 25 czerwca, nie przyniosło zgody między głównym akcjonariuszem, hiszpańską Accioną (ma 62,1 proc. papierów), a inwestorami mniejszościowymi z OFE PZU „Złota Jesień” na czele (fundusz ma 19,1 proc. akcji).

Na środowe zgromadzenie zarząd przygotował dwa projekty uchwał o podwyższeniu kapitału. Jeden z wyłączeniem prawa poboru – dla inwestorów kwalifikowanych, a drugi z zachowaniem. W porządku obrad jest również projekt uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.