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Mostostal Warszawa: kolejna runda walki o warunki emisji

W środę walne zgromadzenie będzie ponownie spierać się o warunki emisji. W porządku obrad jest projekt też uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki. Wciąż nie ma decyzji KNF od której swój ruch uzależnia główny akcjonariusz, Acciona.

Publikacja: 28.07.2026 06:00

Na środowe zgromadzenie zarząd Mostostalu Warszawa przygotował dwa projekty uchwał o podwyższeniu ka

Na środowe zgromadzenie zarząd Mostostalu Warszawa przygotował dwa projekty uchwał o podwyższeniu kapitału. PZU OFE ma dwie własne propozycje.

Foto: mat. prasowe

Adam Roguski

W środę 29 lipca odbędzie się kolejna próba przegłosowania ratunkowej emisji akcji w Mostostalu Warszawa. Poprzednie walne zgromadzenie, trwające z przerwami od 26 maja do 25 czerwca, nie przyniosło zgody między głównym akcjonariuszem, hiszpańską Accioną (ma 62,1 proc. papierów), a inwestorami mniejszościowymi z OFE PZU „Złota Jesień” na czele (fundusz ma 19,1 proc. akcji).

Na środowe zgromadzenie zarząd przygotował dwa projekty uchwał o podwyższeniu kapitału. Jeden z wyłączeniem prawa poboru – dla inwestorów kwalifikowanych, a drugi z zachowaniem. W porządku obrad jest również projekt uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.

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