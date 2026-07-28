Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie sygnały dyplomatyczne na linii USA-Iran doprowadziły do gwałtownego spadku cen ropy.
  • Dlaczego analitycy oceniają, że nadzieje na trwałą deeskalację konfliktu mogą okazać się iluzoryczne.
  • W jaki sposób konflikt zagraża już nie jednemu, a dwóm kluczowym szlakom eksportowym na Bliskim Wschodzie.
  • Jaki czynnik, niezwiązany z działaniami militarnymi, skutecznie hamuje obecnie wzrost cen surowca.

Za baryłkę ropy gatunku Brent płacono w poniedziałek 89 USD, a baryłka surowca gatunku WTI staniała do 83 USD. Ropa staniała o 6 proc., po tym, jak USA wstrzymały na drugą noc z rzędu bombardowania Iranu, a agencja Reutera doniosła, że władze w Teheranie zasygnalizowały, że wstrzymają uderzenia w państwa Bliskiego Wschodu, jeśli Amerykanie nie będą ich atakować.  Esmail Baghaei, rzecznik irańskiego MSZ, stwierdził, że jego kraj obecnie nie prowadzi bezpośrednich negocjacji z USA, ale rozmawia z Omanem na temat przyszłości żeglugi w Cieśninie Ormuz. 

Foto: Parkiet

Przed wstrzymaniem amerykańskich działań wojskowych prezydent Donald Trump sygnalizował możliwość zintensyfikowania ataków, kontynuując długą serię gróźb eskalacji. Prezydent powiedział w zeszłym tygodniu, że rozważa „masywny atak”. Pytany w niedzielę w programie telewizji NBC „Meet the Press”, czy amerykański przywódca zrezygnował z eskalacji, ambasador USA przy ONZ Mike Waltz oświadczył, że „daje rozmowom trochę przestrzeni”.   Rynek znów uwierzył w to, że jest możliwa deeskalacja konfliktu. 

Powrót optymizmu dał o sobie znać również poza rynkiem naftowym. Dolar słabł, złoto zyskiwało ponad 1 proc., a na sesjach na giełdach europejskich doszło w poniedziałek do umiarkowanych zwyżek.

– Amerykańscy urzędnicy, w tym ambasador USA przy ONZ Mike Waltz, podkreślili, że wszystkie opcje militarne pozostają na stole, a Trump po prostu daje więcej przestrzeni negocjacjom. Jednak doniesienia „New York Timesa” i Axios wskazują na aktywną debatę wewnątrz administracji co do skuteczności i kosztów ewentualnych dalszych uderzeń. Część dowódców wojskowych ma twierdzić, że główne cele zostały w dużej mierze osiągnięte. Na razie rynek traktuje tę przerwę w działaniach pozytywnie, choć sytuacja pozostaje wysoce płynna – zwraca uwagę Jim Reid, analityk Deutsche Banku.

Czytaj więcej

Ropa już po 100 dolarów za baryłkę
Gospodarka światowa
Ropa już po 100 dolarów za baryłkę

Analitycy zwracają  uwagę, że nadzieje na deeskalację wojny mogą okazać się kruche, a kwestia swobody żeglugi w Cieśninie Ormuz jest wciąż daleka od rozstrzygnięcia.

– Scenariusz TACO, czyli decyzja Donalda Trumpa o przerwaniu ostatniej serii ataków na Iran – na co Teheran odpowiedział podobnym ruchem – pozwolił globalnym rynkom odreagować na początku tygodnia. Trudno ocenić na ile rozejm się utrzyma, ale jeżeli doniesienia o tym, że USA zdecydowały się na taki ruch ze względu na nazbyt szybki spadek zapasów broni, to można domniemywać, że dyplomatyczna ofensywa potrwa nieco dłużej – chociaż bardziej przekonujące byłyby ruchy idące w stronę podpisania jakiegoś kolejnego memorandum. Niemniej inwestorzy się na razie cieszą - chociaż strategicznie w Cieśninie Ormuz nic się nie zmieniło (pozostaje de facto zamknięta) - ropa potaniała mocniej, co pozwoliło na reakcję bardziej ryzykownych aktywów – twierdzi Marek Rogalski, główny analityk walutowy DM BOŚ.

- Pauza w uderzeniach i doniesienia o postępie w rozmowach zwiększyły oczekiwania na ponowne pojawienie się ścieżki deeskalacji, co mogłoby doprowadzić do odbicia w przepływach. Istnieje wysokie ryzyko, że każde zawieszenie broni okaże się jedynie tymczasowe - ocenia Saul Kavonic, starszy analityk energetyczny w MST Marquee.

- Główne ryzyko dla rynków nadal koncentruje się na sektorze energetycznym i żegludze. Ruch przez Cieśninę Ormuz jest poważnie zakłócony, a konflikt rozszerzył się na Morze Czerwone. W weekend siły Huti wspierane przez Iran miały przeprowadzić ataki rakietowe i dronowe na saudyjską infrastrukturę energetyczną w okolicach Jizanu i Yanbu, co sprowokowało odwetowe uderzenia Arabii Saudyjskiej. To rodzi perspektywę jednoczesnego zakłócenia obu głównych szlaków eksportu – z Zatoki Perskiej i Morza Czerwonego. Mamy więc mile widzianą przerwę, ale jest ona krucha, zwłaszcza że na obrzeżach konfliktu nadal trwają walki – dodaje Reid.

- Ceny kontraktów terminowych na ropę są „zepsutym barometrem” ryzyka geopolitycznego na Bliskim Wschodzie – uważa natomiast Helima Croft, szefowa strategii surowcowej w RBC Capital Markets. Zwraca  uwagę na to, że na Bliskim Wschodzie nadal panuje ogromna presja, ale Chiny mocno zmniejszyły konsumpcję ropy, co ograniczyło skalę wzrostu cen surowca w ostatnich tygodniach i miesiącach. - Czynnik chiński nadal ma kluczowe znaczenie. Decyzja Chińczyków o cięciu importu o 4–5 mln baryłek dziennie była naprawdę istotna z punktu widzenia bilansu rynkowego – wskazuje Croft.