To nie tylko nowe wskaźniki, ale potencjalny punkt zwrotny w rozwoju całego segmentu rynku.

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Paradoksalnie, rynek obligacji korporacyjnych przez lata nie miał tego, co na rynku akcji od dawna jest standardem – powszechnie akceptowanych benchmarków, które stanowiłyby punkt odniesienia dla inwestorów.

Dlatego lipcowe uruchomienie przez GPW Benchmark Systemu Monitoringu Rynku Obligacji Korporacyjnych w postaci indeksów WIPID i POLCBF może okazać się jedną z najważniejszych zmian dla krajowego rynku długu od czasu powstania indeksów TBSP.

Rozwój rynku obligacji korporacyjnych to nie tylko nowe emisje czy rosnąca liczba inwestorów. Równie istotna jest infrastruktura, która pozwala analizować rynek i rzetelnie oceniać wyniki inwestycji. Dobrze skonstruowany benchmark pozwala oddzielić efekt koniunktury od rzeczywistej wartości dodanej zarządzających i ułatwia inwestorom podejmowanie świadomych decyzji.

Jeżeli WIPID i POLCBF zyskają powszechną akceptację uczestników rynku, mogą stać się fundamentem dla nowych produktów inwestycyjnych, zwiększyć płynność oraz popularyzować inwestowanie w obligacje. Równie ważna będzie większa transparentność całego segmentu, która buduje zaufanie inwestorów i wspiera rozwój rynku kapitałowego. Znaczenie tej zmiany będzie rosło wraz z dojrzewaniem polskiego rynku obligacji.