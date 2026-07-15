Wtorek dał chwilę wytchnienia naszej walucie. Wczoraj w drugiej części dnia wyraźnie zyskiwała ona na wartości, co było pokłosiem cofnięcia się dolara na globalnym rynku. Ten z kolei tracił po publikacji danych o inflacji ze Stanów Zjednoczonych. W środę rano złoty próbuje iść za ciosem, chociaż były to bardzo nieśmiałe ruchy. W efekcie za dolara trzeba było płacić 3,78 zł, a euro było wyceniane na 4,32 zł.
- W regionie CEE waluty korzystają ze słabszego dolara i poprawy globalnych nastrojów. Złoty odbił wobec euro po tym, jak w piątek dotarł do 19-miesięcznego minimum przy 4,3502. Warto jednak odnotować, że polska waluta pozostaje pod relatywną presją na tle regionu, ponieważ zapowiedź prezesa Glapińskiego o możliwej obniżce stóp po wakacjach osłabia jej pozycję wobec czeskiej korony, wspartej czerwcową podwyżką CNB, oraz forinta, który korzysta z poprawiającego się otoczenia krajowego. Odwrócenie planu opłaty za Ormuz i stabilizacja cen ropy stanowią jednak czynnik łagodzący presję na waluty regionu – wskazuje Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ.
Po wczorajszych emocjach, dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny prezentuje się zdecydowanie spokojniej. Jeśli się nie wydarzy się nic nadzywczajnego złoty może próbować kontynuować wczorajsze odreagowanie. - Publikowane dziś dane będą miały raczej drugorzędne znaczenie, a kluczowe pozostaną doniesienia z Bliskiego Wschodu i stan żeglugi w cieśninie Ormuz. Wśród danych warto zwrócić uwagę na odczyt amerykańskiej inflacji PPI za czerwiec – po wywołanym przez ceny energii okresie jej wzrostów, oczekiwane jest hamowanie rocznej dynamiki (kons: 6,2 proc. r/r vs 6,5 proc. r/r miesiąc wcześniej). Kolejna pozytywna niespodzianka (po wczorajszej CPI) mogłaby potencjalnie wpłynąć na spadek oczekiwań na podwyżki stóp Fed. W USA warto też zwrócić uwagę na drugi dzień przesłuchań K.Warsha, tym razem przed Senatem. Dodatkowo, opublikowane zostaną dane o produkcji przemysłowej w strefie euro za maj – po wygaśnięciu efektu frontloadingu z początku roku możliwy jest jej spadek w ujęciu rocznym. W kraju najważniejszą publikacją będzie rewizja inflacji CPI za czerwiec – wskazują ekonomiści PKO BP.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas