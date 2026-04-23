Rośnie liczba niewypłacalnych firm

Według Allianz Trade liczba przypadków niewypłacalności przedsiębiorstw na świecie wzrośnie o 6 proc. w 2026 r. Oznaczać to będzie piąty rok z rzędu wzrostu liczby upadłości, po czym w 2027 r. liczba ta ustabilizuje się na wysokim poziomie. Jednak przedłużający się konflikt na Bliskim Wschodzie zwiększy ryzyko dalszego narastania zjawiska niewypłacalności. Zwiększył zmienność i niepewność na rynkach energii, w kosztach transportu i globalnych łańcuchach dostaw.