Z tego artykułu dowiesz się: Jakie czynniki wpłynęły na dynamikę sprzedaży detalicznej w USA w marcu?

Jakie były realne koszty rosnących cen benzyny dla amerykańskich konsumentów?

Jaki jest aktualny poziom nastrojów konsumentów i jakie są przyczyny jego zmian?

Sprzedaż detaliczna wzrosła w zeszłym miesiącu o 1,7 proc. po skorygowanym w górę wzroście o 0,7 proc. w lutym, poinformowało we wtorek Biuro Spisów Ludności Departamentu Handlu. Ekonomiści ankietowani przez agencję Reuters prognozowali wzrost sprzedaży detalicznej, która obejmuje głównie towary i nie jest korygowana o inflację, o 1,4 proc. po wcześniejszym ogłoszonym wzroście o 0,6 proc. w lutym. Szacunki wahały się od 2,0 proc. do 0,4 proc.

Reklama Reklama

Sprzedaż wzrosła również dzięki wzrostowi sprzedaży samochodów, prawdopodobnie dzięki zachętom oferowanym przez producentów. Biuro Spisu Ludności nadrobiło zaległości w publikacji miesięcznych danych o sprzedaży detalicznej po opóźnieniach spowodowanych ubiegłorocznym zawieszeniem działalności rządu. Kwietniowy raport o sprzedaży detalicznej zostanie opublikowany zgodnie z planem w przyszłym miesiącu.

Wydatki na benzynę ograniczą inne zakupy Amerykanów?

Konflikt USA i Izraela z Iranem spowodował wzrost światowych cen ropy naftowej o ponad 30 proc., a dane amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej (EIA) pokazują, że ceny benzyny w sprzedaży detalicznej wzrosły w marcu o 24,1 proc.

Istnieją obawy, że problemy na stacjach benzynowych mogą odciągnąć wydatki od innych segmentów rynku i ograniczyć zwroty podatków, które są niższe od oczekiwań Departamentu Skarbu USA.

Ekonomiści ze Stanford Institute for Economic Policy Research oszacowali, że gwałtowny wzrost cen spowodowany wojną podniósł średnie roczne koszty benzyny Amerykanów w tym roku o 857 USD.

Dane Internal Revenue Service (IRS) pokazują, że średni zwrot podatku do 27 marca wzrósł o 351 USD w porównaniu z tym samym okresem w 2025 roku Departament Skarbu oszacował, że średni zwrot podatku będzie o 1000 USDwyższy w porównaniu z rokiem fiskalnym 2024.

Nastroje konsumentów spadły w kwietniu do rekordowo niskiego poziomu

Sprzedaż detaliczna, z wyłączeniem samochodów, benzyny, materiałów budowlanych i usług gastronomicznych, wzrosła w marcu o 0,7 proc., po skorygowanym w górę wzroście o 0,6 proc. w lutym.

Ta tak zwana bazowa sprzedaż detaliczna jest najbardziej zbliżona do składnika wydatków konsumpcyjnych produktu krajowego brutto i według wcześniejszych doniesień wzrosła w lutym o 0,5 proc.

Ekonomiści uważają, że wzrost wydatków konsumpcyjnych spowolnił jeszcze bardziej niż 1,9 proc. w ujęciu rocznym w czwartym kwartale. Model GDPNow Rezerwy Federalnej w Atlancie śledzi wzrost na poziomie 1,3 proc. w kwartale styczeń–marzec Gospodarka wzrosła w czwartym kwartale o 0,5 proc. Rząd planuje opublikować wstępny szacunek PKB za pierwszy kwartał w przyszłym tygodniu.

Tymczasem według piątkowego badania Uniwersytetu Michigan, zaufanie konsumentów spadło w kwietniu do rekordowo niskiego poziomu, w związku z narastającymi obawami o rosnące ceny energii i szerszy wpływ wojny z Iranem. Główny indeks nastrojów konsumentów na tym uniwersytecie spadł do 47,6, o 10,7 proc. w porównaniu z marcem, osiągając najniższy poziom w historii.