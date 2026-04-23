Na początku środowej sesji giełdowi inwestorzy handlowali chwilami akcjami Unimotu po 155 zł, co było najwyższą ich wyceną od lipca ubiegłego roku. Wzrost zainteresowania walorami spółki może wynikać z kilku powodów. Po pierwsze, spółce sprzyja zmienne otoczenie makroekonomiczne. Grupa w takich warunkach nie tylko umie sobie radzić, ale i zazwyczaj osiąga ponadprzeciętne wyniki na kluczowej działalności, czyli handlu paliwami. Do tego dochodzą stabilne i stosunkowo wysokie zarobki uzyskiwane w biznesie infrastruktury i logistyki oraz oczekiwany sezonowy wzrost popytu na bitumy.