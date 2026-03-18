Z tego artykułu się dowiesz: Jaką decyzję podjęła amerykańska Rezerwa Federalna w sprawie głównych stóp procentowych?

Jakie czynniki wpłynęły na aktualną postawę banku centralnego oraz jej uzasadnienie?

Jakie są prognozy dotyczące przyszłych zmian stóp procentowych w krótkim i długim terminie?

Jakie są zaktualizowane projekcje makroekonomiczne dotyczące wzrostu PKB, inflacji i bezrobocia?

Środowa decyzja Fedu w sprawie stóp nie była jednogłośna. Za pozostawieniem głównej stopy procentowej w dotychczasowym przedziale opowiedziało się jedenastu członków Komitetu Otwartego Rynku (FOMC), a jeden – Stephen Miran – głosował za cięciem. Gubernator Christopher Waller, który w styczniu wraz z Miranem chciał obniżki, tym razem zagłosował za utrzymaniem stóp.

Jerome Powell, prezes Fedu, stwierdził podczas środowej, wieczornej konferencji prasowej, że wzrost cen ropy przyczyni się w krótkim terminie do przyspieszenia inflacji, ale obecnie trudno ocenić, jak trwały będzie ten efekt. – Jest jeszcze zbyt wcześnie, by znać skalę i długość oddziaływania potencjalnych skutków na gospodarkę – powiedział Powell. Dodał, że ważną rzeczą w walce z inflacją będzie zmniejszenie się presji związanej z cenami dóbr.

W komunikacie z posiedzenia FOMC wprowadzono niewiele zmian w porównaniu z komunikatem po poprzednim posiedzeniu. Zwrócono w nim uwagę na niepewność związaną z wojną z Iranem. Walki i ich wpływ na Cieśninę Ormuz wywołały zamieszanie na globalnym rynku ropy i grożą utrzymaniem inflacji powyżej celu Fedu na poziomie 2 proc. „Implikacje wydarzeń na Bliskim Wschodzie dla gospodarki amerykańskiej są niepewne” – stwierdzono w komunikacie.