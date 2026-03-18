Fed nie zmienił stóp. Jest niepewny co do skutków wojny

Amerykański bank centralny utrzymał główną stopę procentową w przedziale 3,50-3,75 proc. Taka decyzja była zgodna z prognozami analityków.

Publikacja: 18.03.2026 19:42

Jerome Powell, prezes Fedu, stwierdził podczas środowej, wieczornej konferencji prasowej, że wzrost cen ropy przyczyni się w krótkim terminie do przyspieszenia inflacji, ale obecnie trudno ocenić, jak trwały będzie ten efekt.

Hubert Kozieł

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jaką decyzję podjęła amerykańska Rezerwa Federalna w sprawie głównych stóp procentowych?
  • Jakie czynniki wpłynęły na aktualną postawę banku centralnego oraz jej uzasadnienie?
  • Jakie są prognozy dotyczące przyszłych zmian stóp procentowych w krótkim i długim terminie?
  • Jakie są zaktualizowane projekcje makroekonomiczne dotyczące wzrostu PKB, inflacji i bezrobocia?

Środowa decyzja Fedu w sprawie stóp nie była jednogłośna. Za pozostawieniem głównej stopy procentowej w dotychczasowym przedziale opowiedziało się jedenastu członków Komitetu Otwartego Rynku (FOMC), a jeden – Stephen Miran – głosował za cięciem. Gubernator Christopher Waller, który w styczniu wraz z Miranem chciał obniżki, tym razem zagłosował za utrzymaniem stóp.

Jerome Powell, prezes Fedu, stwierdził podczas środowej, wieczornej konferencji prasowej, że wzrost cen ropy przyczyni się w krótkim terminie do przyspieszenia inflacji, ale obecnie trudno ocenić, jak trwały będzie ten efekt. – Jest jeszcze zbyt wcześnie, by znać skalę i długość oddziaływania potencjalnych skutków na gospodarkę – powiedział Powell. Dodał, że ważną rzeczą w walce z inflacją będzie zmniejszenie się presji związanej z cenami dóbr. 

W komunikacie z posiedzenia FOMC wprowadzono niewiele zmian w porównaniu z komunikatem po poprzednim posiedzeniu.  Zwrócono w nim uwagę na niepewność związaną z wojną z Iranem. Walki i ich wpływ na Cieśninę Ormuz wywołały zamieszanie na globalnym rynku ropy i grożą utrzymaniem inflacji powyżej celu Fedu na poziomie 2 proc. „Implikacje wydarzeń na Bliskim Wschodzie dla gospodarki amerykańskiej są niepewne” – stwierdzono w komunikacie.

Jak mogą się zmienić stopy procentowe w USA?

Pomimo podwyższonej niepewności decydenci z Fedu ponownie zasygnalizowali, że nadal oczekują kilku obniżek stóp procentowych w przyszłości. Bardzo uważnie obserwowany „wykres kropek” (dot plot), odzwierciedlający indywidualne prognozy członków komitetu, wskazał na jedną obniżkę w tym roku i kolejną w 2027 roku, choć termin pozostaje niejasny. Spośród 19 uczestników FOMC siedmiu zasygnalizowało, że spodziewa się utrzymania stóp bez zmian w tym roku – o jednego więcej niż w ostatniej aktualizacji z grudnia. Chociaż w kolejnych latach rozrzut prognoz jest dość szeroki, mediana oczekiwań wskazuje na dodatkową obniżkę w 2027 roku, po czym główna stopa procentowa może się ustabilizować  na poziomie około 3,1 proc. w długim terminie. 

Przed wybuchem konfliktu rynki wyceniały dwie obniżki w tym roku, z niewielką szansą na trzecią. Jednak rosnące ceny ropy i seria mocnych odczytów inflacyjnych (pochodzących jeszcze sprzed szoku energetycznego) obniżyły oczekiwania do maksymalnie jednej obniżki w 2026 roku.

W aktualizacji prognoz makroekonomicznych urzędnicy Fedu widzą wzrost PKB w tym roku na poziomie 2,4 proc. – czyli nieco szybszy niż w grudniowej prognozie. W 2027 r. ma on wynieść 2,3 proc., czyli być o 0,3 pkt proc. wyższy niż w poprzedniej projekcji. Podniesiono także prognozę inflacji na ten rok. Inflacja konsumencka PCE ma wynieść w tym roku 2,7 proc. W kolejnych latach spodziewany jest powrót inflacji blisko celu wynoszącego 2 proc. Dojdzie do tego, gdy efekty ceł i wojny zaczną wygasać. Decydenci z Fedu nadal prognozują stopę bezrobocia na poziomie 4,4 proc. pod koniec roku, mimo serii słabych odczytów zatrudnienia w sektorze pozarolniczym.

