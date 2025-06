Ceny żywności wzrosły przez trzy miesiące z rzędu i w maju osiągnęły poziom 4,4 proc., co jest najwyższą wartością od lutego ubiegłego roku.

Ruth Gregory, zastępca głównego ekonomisty w Capital Economics, zasugerowała, że ​​wzrost „być może stanowi wstępny sygnał, że firmy przenoszą większą część kwietniowego wzrostu składek na ubezpieczenie społeczne na swoje ceny sprzedaży”.

Czekolada w szczególności ucierpiała z powodu nieurodzaju w regionach produkujących kakao, ponieważ zła pogoda dotknęła Ghanę i Wybrzeże Kości Słoniowej. Zapasy czekolady spadły do ​​rekordowo niskiego poziomu na początku roku, co spowodowało wzrost cen. W ciągu roku do maja ceny czekolady wzrosły o 17,7 proc., według ONS. Jest to najszybsze tempo od 2016 roku, kiedy zaczęto prowadzić rejestry ONS.

Rosnąca inflacja żywności została częściowo zrekompensowana przez niższe ceny podróży w maju.

Urząd Statystyk Narodowych poinformował, że koszt biletów lotniczych spadł w porównaniu z dużym wzrostem w zeszłym roku, „ponieważ termin Wielkanocy i ferii szkolnych wpłynął na ceny”.

Ogólne tempo wzrostu cen w maju było takie samo jak w kwietniu, po rewizji przeprowadzonej przez Urząd Statystyk Narodowych (ONS), co oznacza, że ​​inflacja utrzymuje się na najwyższym poziomie od ponad roku.