Inwestorzy liczą na owocne negocjacje

W tym tygodniu zaczęły cumować w portach na zachodnim wybrzeżu USA pierwsze statki z towarami z Chin objętymi karnymi cłami na poziomie 145 proc. Według CNN przywiozły one o mniej więcej połowę ładunków mniej niż w podobnym okresie zeszłego roku. Światowa Organizacja Handlu (WTO) szacuje, że chiński eksport do USA, wart w zeszłym roku 440 mld dolarów, spadnie w tym roku o 77 proc., jeśli cła pozostaną w mocy. Chiny wielokrotnie przysięgały „walczyć do końca” w wojnie handlowej, a ich przywódcy wskazują, że ich kraj jest w stanie znieść większy ból gospodarczy, niż Amerykanie byliby skłonni tolerować. Z Chin napływają jednak doniesienia mówiące o fali protestów robotników domagających się zaległych wynagrodzeń od właścicieli fabryk, w których wstrzymywana jest produkcja. Nie wiadomo jednak, jak dużą skalę przybrało to zjawisko.

W środę Ludowy Bank Chin ogłosił obniżkę tygodniowej stopy repo o 10 pkt baz., do poziomu 1,4 proc., oraz cięcie stopy rezerw obowiązkowych o 50 pkt baz., co ma uwolnić prawie 140 mld USD płynności w sektorze finansowym. Ma to wspomóc wzrost gospodarczy zagrożony przez wojnę handlową.

Chińscy decydenci ogłosili szereg nowych środków łagodzących politykę monetarną. Pomoże to nieznacznie wesprzeć wzrost gospodarczy. Jednak jakiekolwiek zwiększenie popytu na kredyty będzie skromne, a dzisiejsze działania monetarne nie zastąpią rozszerzenia wsparcia fiskalnego – ocenia Julian Evans-Pritchard, ekonomista Capital Economics.