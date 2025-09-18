W tym roku Medicalgorithmics wyraźnie przyspieszył z pozyskiwaniem nowych klientów. Właśnie doszła kolejna umowa, którą spółka podpisała ze szwedzkim Zenicor Medical Systems, w ramach której udostępni odpłatnie swoje autorskie oprogramowanie wykorzystujące algorytmy AI, które zostanie zintegrowane z urządzeniami szwedzkiej firmy stosowanymi w diagnostyce kardiologicznej. – Nie zwalniamy tempa i równolegle do zintensyfikowanej integracji nowych klientów podpisujemy kolejne umowy, wzmacniając naszą obecność na strategicznych i perspektywicznych rynkach. Zgodnie z naszą strategią rozwoju, po przejściu pierwszego etapu transformacji naszego biznesu, zwiększamy udział w światowym rynku EKG, który ma ogromny, wielomiliardowy potencjał – komentuje Kris Siemionow, prezes Medicalgorithmics.

