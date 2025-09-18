Notowania Synektika wróciły na wzrostową ścieżkę, co w ostatnich dniach zaowocowało kolejnymi rekordami. Wparciem były przede wszystkim pozytywne informacje napływające ze spółki, która w sierpniu pochwaliła się m.in. efektowną poprawą wyników. Do tego doszły optymistyczne oczekiwania zarządu względem kolejnych kwartałów, co daje perspektywę kontynuacji pozytywnego trendu w wynikach. Według analityków motorem ich poprawy będą rosnący portfel zamówień na dostawę robotów da Vinci dla placówek medycznych, czemu sprzyja obserwowane przyspieszenie w przetargach związanych z wydatkowaniem środków z KPO oraz ekspansja sprzedaży na nowych rynkach. Tylko dla podmiotów działających w Krajowej Sieci Onkologicznej z KPO przewidziano 5,2 mld zł na inwestycje w sprzęt i infrastrukturę szpitali onkologicznych. – Środki z KPO dla onkologii w naszej ocenie są najistotniejszym elementem, determinującym wzrost przychodów spółki w najbliższych okresach. Pierwsze instalacje w krajach nadbałtyckich powinny się wydarzyć w roku finansowym 2025. Oprócz onkologii, spółka może liczyć też na zamówienia finansowane z KPO, przeznaczone dla szpitali działających w ramach Krajowej Sieci Kardiologicznej (budżet 2,7 mld zł) oraz z programu cyfryzacji szpitali (3,1 mld zł) – wskazuje Anna Tobiasz, analityk DM BDM. Jednocześnie wskazuje na wzrost liczby zabiegów przeprowadzanych przy asyście da Vinci. – Eksploatacja pojedynczego systemu jest coraz bardziej intensywna i spodziewamy się, że średnia liczba wykonywanych zabiegów przez jeden system będzie dalej rosła. Implikuje to wzrost przychodów powtarzalnych, które będą wpływać na poprawę rentowności spółki i będą zabezpieczać przychody na okresy, w których liczba instalacji będzie mniejsza – wyjaśnia. Ponadto spółka jeszcze w tym roku spodziewa się sprzedaży pierwszych robotów na terenie krajów nadbałtyckich.