Niepewność polityczna i handlowa ciąży wskaźnikom koniunktury

DAX, czyli główny indeks giełdy we Frankfurcie, tracił nawet prawie 2 proc. w reakcji na to, że Bundestag nie zatwierdził Friedricha Merza w pierwszym głosowaniu na nowego kanclerza Niemiec. Co prawda po południu skala spadków na giełdzie frankfurckiej wyhamowała, ale niepewność polityczna może znów dać się we znaki niemieckim aktywom.

Wtorkowe odrzucenie kandydatury na kanclerza już w pierwszym głosowaniu to pierwszy taki przypadek w powojennej historii Niemiec. Merz, przywódca centroprawicowego bloku CDU/CSU, niedawno podpisał umowę koalicyjną z socjaldemokratyczną partią SPD. Ta koalicja powinna dysponować 328 głosami w Bundestagu, więc Merz był przekonany, że wybór na kanclerza będzie dla niego tylko formalnością. Za Merzem opowiedziało się jednak tylko 310 deputowanych, czyli o 6 mniej od wymaganej większości. Głosowanie było tajne, więc nie wiadomo, kto oddał głos przeciwko Merzowi i jaką motywacją się kierował. Możliwe, że przeciw jego kandydaturze zagłosowali niektórzy deputowani CDU/CSU, którym nie spodobało się to, że Merz doprowadził wcześniej do poluzowania tzw. hamulca fiskalnego. W drugim, przeprowadzonym późnym popołudniem, tajnym głosowaniu Merz zdobył już poparcie 325 deputowanych i został oficjalnie wybrany na kanclerza.