Kruszy się filar modelu rozwoju Zielonej Wyspy

Oficjele z Dublina obawiają się również tego, że administracja Trumpa dokona w USA dużych cięć podatków. Gdyby obniżyła ona federalną stawkę CIT-u z 21 proc. do 15 proc., to wraz z wysokimi cłami mogłoby skłaniać część spółek do rozliczania się w USA. Co prawda Irlandia nadal ma główną stawkę CIT-u 12,5 proc. (a międzynarodowe koncerny płacą tam efektywną stawkę od 2,2 proc. do 4,5 proc. od zysków „przeniesionych” z innych krajów), ale przystąpiła do międzynarodowej umowy o podatku minimalnym od korporacji wynoszącym 15 proc. Gdyby więc Trump spełnił swoją obietnicę dotyczącą cięcia CIT-u w USA, to Irlandia mocno straciłaby na konkurencyjności podatkowej. Ponadto rząd USA mógłby uznać stosowany przez nią globalny podatek minimalny za formę dyskryminacji wobec amerykańskich firm. USA same wycofały się z tej umowy. Była ona natomiast mocno promowana przez administrację Joe Bidena.

Jedna trzecia irlandzkich przychodów z CIT-u jest zależna od trzech wielkich amerykańskich koncernów. Zmiana ich strategii optymalizacji podatkowej może drogo kosztować Irlandię. Niedawno ostrzegał przed takim ryzykiem irlandzki bank centralny. Według irlandzkiej Rady Doradztwa Fiskalnego, jeżeli uda się utrzymać przychody z CIT-u od amerykańskich gigantów cyfrowych, to dług publiczny Irlandii może zniknąć do 2040 r. Jeżeli jednak te przychody mocno spadną, a kolejne rządy utrzymają obecne tempo wzrostu wydatków budżetowych, to w ciągu 15 lat dług publiczny wróci na poziom 100 proc. PKB.

Czytaj więcej Wykres Dnia Cła jedynie nieznacznie ograniczyłyby niemiecki eksport do USA Nowe cła USA Trumpa zmniejszyłyby niemiecki eksport do Stanów Zjednoczonych o mniej niż 3 proc. Gdyby UE nie podjęła żadnych środków zaradczych, niemiecki eksport spadłby o 2,4 proc. A cła mogą obniżyć wzrost gospodarczy Niemiec o 0,9 pkt proc.

Wyliniały tygrys

Irlandia bywała nazywana „celtyckim tygrysem” gospodarczym, a premier Donald Tusk za swojej pierwszej kadencji przedstawiał ją jako wzór do naśladowania dla Polski. Później takie porównania straciły na popularności, gdyż Irlandia doświadczyła kryzysu bankowego i stała się jednym ze słabych ogniw strefy euro.

By ratować jej finanse publiczne, poświęcono część oszczędności emerytalnych Irlandczyków. Kraj jednak dosyć szybko podniósł się z kryzysu i przez wiele kwartałów osiągał najwyższe tempo wzrostu gospodarczego w UE. Oczywiście jego dane o PKB były nieco zaburzone przez mechanizmy optymalizacji podatkowej wielkich korporacji. Gospodarka realna nie rosła aż tak szybko, ale i tak miała się dosyć dobrze na tle reszty Europy Zachodniej.

W ostatnich latach coś jednak zaczęło się psuć w tym mechanizmie.