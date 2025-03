Sprzedaż ryzyka w obliczu ceł Trumpa

To wszystko osiąga punkt kulminacyjny, gdy traderzy spieszą się z mniej ryzykownymi pozycjami w odpowiedzi na plany handlowe prezydenta Donalda Trumpa i obawy o spowolnienie wzrostu. Administracja Trumpa twierdzi, że w środę wprowadzi szeroko zakrojone wzajemne taryfy celne, podsycając obawy o spowolnienie gospodarcze, które nadweręży zyski korporacyjnej Ameryki i w efekcie pogorszy perspektywy dla amerykańskich akcji.

To zmiana, którą muszą przetworzyć inwestorzy. S&P 500 wszedł w 2025 r. po dwóch kolejnych latach 20-proc. wzrostu, co zdarzyło się po raz pierwszy w tym stuleciu. Jednak boom spowodował rozciągnięcie pozycji, wysokie wyceny i podatność rynku. W obliczu nagłego wzrostu globalnych ryzyk traderzy szukają bezpiecznych miejsc do ukrycia się, co stawia S&P 500 i indeks Nasdaq 100 na drodze do najgorszych kwartałów od 2022 r.

Mimo to szybkość i skala spadku nie podważają wiary niektórych profesjonalistów z Wall Street w siłę amerykańskich zwycięzców o dużej kapitalizacji.

– Wszyscy wiemy, że wycena akcji międzynarodowych jest bardzo tania, ale tak jest od 15 lat – powiedział David Wagner, szef akcji i zarządzający portfelem w Aptus Capital Advisors. – Traderzy muszą upewnić się, że „nie są to fałszywe sygnały – ostrzegł dodając, że utrzymał swoją rekomendację przeważenia dużych technologii.

Istnieje rzeczywiście kontrintuicyjna szkoła myślenia, która mówi, że gdy sentyment i pozycjonowanie stają się tak złe, toruje to drogę do krótkoterminowego odbicia. Ponieważ pozycjonowanie akcji zostało ograniczone przez konsensusowe oczekiwania na większe straty, niektórzy inwestorzy nie są na tyle zaniepokojeni, aby zawracać sobie głowę większymi zabezpieczeniami po grze obronnej na początku roku.

– Technologia nadal jest liderem na dłuższą metę – powiedziała Bartels. Ale historia daje powody do ostrożności. Przez ostatnie 35 lat akcje amerykańskie przewyższały resztę świata w 70 proc. przypadków. Jednak w sześciu przypadkach, gdy do połowy lutego pozostawały w tyle za swoimi globalnymi odpowiednikami o ponad 2,8 proc., jak to ma miejsce w 2025 r., pod koniec roku pozostały w tyle, zgodnie z danymi zebranymi przez Bloomberg Intelligence.