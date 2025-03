Nadzieja dla produkcji

Wskaźnik PMI mierzący koniunkturę w przemyśle strefy euro lekko wzrósł, z 47,6 pkt w lutym do 48,7 pkt w marcu. Nadal on wskazuje na recesję w tym sektorze (każdy odczyt PMI poniżej 50 pkt jest uznawany za „recesyjny”), ale był nieco lepszy od prognoz, średnio wskazujących, że przemysłowy PMI wyniesie w marcu 48,2 pkt. Indeks dla sektora usług spadł natomiast z 50,6 pkt do 50,4 pkt, podczas gdy oczekiwano jego zwyżki do 51 pkt.