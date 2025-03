Zaskakujące dane o cenach niemieckich producentów

Inflacja producencka w Niemczech wyraźnie poniżej prognoz. – Roczny wskaźnik inflacji PPI dla Niemczech wyniósł 0,7 proc. i choć to więcej od poprzedniego odczytu (0,5 proc. w styczniu), to jednak to istotnie mniej niż się spodziewano (prognozowano 1 proc.) – podkreśla Piotr Bawolski, CFA, dyrektor ds. Klientów Strategicznych, Michael/Ström Dom Maklerski.

Reklama

Jak tłumaczy, główną przyczyną tego zaskoczenia jest odczyt inflacji PPI w ujęciu miesięcznym, bo wyniósł on -0,2 proc. wobec -0,1 proc. w styczniu, a rynek spodziewał się 0,2 proc., czyli odczytu o 0,4 p.p. wyższego.

– Niższa od oczekiwanej inflacja producencka może się przełożyć na zmiany inflacji konsumenckiej w przyszłych okresach, a więc może stanowić kolejny powód dla EBC, żeby rozważyć zakończenie cyklu obniżek stóp procentowych w strefie euro – uważa Piotr Bawolski.

Jak komentuje Federalny Urząd Statystyczny (Destatis), wyższe ceny dóbr inwestycyjnych w lutym były głównym powodem wzrostu cen producenta w ujęciu rok do roku. Nietrwałe dobra konsumpcyjne, trwałe dobra konsumpcyjne i dobra pośrednie były również droższe niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku, podczas gdy energia była tańsza. Po wyłączeniu cen energii ceny producenta w lutym 2025 r. wzrosły o 1,4 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku i o 0,3 proc. w porównaniu ze styczniem 2025 r.

Ceny energii spadły w ujęciu rok do roku i miesiąc do miesiąca

Ceny energii w lutym 2025 r. spadły o 0,8 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej. W porównaniu ze styczniem 2025 r. ceny energii spadły o 1,0 proc.. Niższe ceny gazu ziemnego (dystrybucja) miały największy wpływ na roczną stopę zmian cen energii. We wszystkich grupach klientów ceny gazu ziemnego spadły o 2,7 proc. w porównaniu z lutym 2024 r. (-2,0 proc. w porównaniu ze styczniem 2025 r.). Ogrzewanie sieciowe było o 1,6 proc. tańsze niż w lutym 2024 r. (+0,1 proc. w porównaniu ze styczniem 2025 r.).