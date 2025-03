Inwestorzy odwrócili się od akcji amerykańskich, ale mogą wrócić

Środowa sesja w Nowym Jorku zaczęła się od lekkich zwyżek. S&P 500 zyskiwał na jej początku 0,3 proc., Dow Jones Industrial rósł o 0,2 proc., a Nasdaq Composite zwyżkował o 0,6 proc. Inwestorzy czekali na wynik posiedzenia Fedu. Nie spodziewali się, by Rezerwa Federalna w środę obcięła stopy procentowe, ale liczyli na wskazówki dotyczące przyszłej polityki pieniężnej. Barometr CME FedWatch wskazywał przed posiedzeniem Fedu, że szanse na obniżkę stóp w maju wynoszą tylko 15 proc., a w czerwcu już 62 proc. Tymczasem liczony przez CNN Indeks Chciwości i Strachu (Fear & Greed Index) wynosił podczas środowej sesji 22 pkt, czyli wciąż wskazywał, że na amerykańskim rynku akcji panuje „ekstremalny strach”.

Zmiana preferencji

O tym, jak mocno inwestorzy odwrócili się od amerykańskiego rynku akcji, świadczą choćby wyniki najnowszego sondażu Bank of America przeprowadzonego wśród zarządzających funduszami. 23 proc. netto zarządzających „niedoważa” amerykańskie akcje. Ten wynik okazał się aż o 40 pkt proc. gorszy niż w sondażu z lutego. Wówczas zarządzający byli nastawieni bardzo optymistycznie wobec akcji amerykańskich. Z marcowego sondażu wynika również, że odsetek inwestorów „przeważających” akcje ze strefy euro zwiększył się w ciągu miesiąca o prawie 30 pkt proc., a tych, którzy „przeważają” papiery z rynków wschodzących powiększył się o 20 pkt proc. O ile alokacje na rynek europejski stały się największe od 2021 r., o tyle na rynek amerykański stały się najniższe od czerwca 2023 r. Udział gotówki w portfelach zarządzających skoczył natomiast w ciągu miesiąca z 3,5 proc. do 4,1 proc. i był to jego największy wzrost od 2020 r.

Sygnałem zmiany oczekiwań wobec rynku amerykańskiego jest również to, że fundusz Ark Investment Management (należący do Cathie Wood, znanej inwestorki technologicznej) po raz pierwszy od około roku sprzedawał akcje Meta Platforms. W poniedziałek i wtorek zbył około 14,7 tys. papierów tej spółki. Akcje Mety straciły 0,5 proc. od początku roku do środowego otwarcia sesji, a ich notowania wróciły na poziom podobny jak w końcówce listopada.