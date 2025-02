Na Wall Street straty lewarowanych funduszy ETF sięgają 40 proc.

– Momentum może się świetnie sprawdzić, gdy jest na twoją korzyść, ale kiedy nie, bądź ostrożny – powiedział Max Wasserman, starszy menedżer portfela w Miramar Capital. – To jak łapanie spadającego noża.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Inwestorom zaczęło się opłacać mniej stawiać na Amerykę Amerykańskie akcje oraz kryptowaluty słabo sobie radzą od początku rządów Donalda Trumpa. Inwestorzy zaczęli się spodziewać gorszej koniunktury gospodarczej w USA. Zwrócili się ku obligacjom. Mogli zarobić na giełdach europejskich, w tym na GPW.

Nastroje konsumentów wpłynęły na wyprzedaż

Znalezienie bezpośredniego katalizatora wyprzedaży jest trudne, ale presja na sprzedaż znacznie wzrosła w piątek po raportach na temat sprzedaży istniejących domów, nastrojów konsumentów i aktywności biznesowej, które okazały się gorsze od szacunków. We wtorek Conference Board stwierdziła, że ​​zaufanie konsumentów w USA spadło w tym miesiącu najbardziej od sierpnia 2021 r. w wyniku obaw o perspektywy szerszej gospodarki, co stanowi kolejny dowód na to, że niepewność co do polityki administracji Trumpa ciąży na gospodarstwach domowych.

Produkty będące przedmiotem obrotu giełdowego, takie jak te powiązane z Nvidią, wykorzystują instrumenty pochodne w celu zwiększenia zysków lub zapewnienia odwrotnych wyników i spadły w poprzednich krachach na rynku. Mimo to inwestorzy indywidualni zaczęli do nich przybywać, zwabieni obietnicą dużych zysków. Pozostają małą, ale szybko rozwijającą się częścią świata equity, a większość z nich koncentruje się na byczych zakładach. Analiza przeprowadzona przez Bloomberg Intelligence wykazała, że ​​na początku tego miesiąca aktywa o wartości około 95 miliardów dolarów były ulokowane w produktach wykorzystujących instrumenty pochodne do zawierania długich zakładów na pojedyncze akcje lub indeksy, podczas gdy w strategiach obstawiających spadki – 9 miliardów dolarów.

Ukarane agresywne inwestowanie

Chociaż nic w ostatnim zachowaniu tych funduszy nie jest zaskakujące – mają one na celu zapewnienie większej ekspozycji na rynek, niezależnie od jego charakteru – ich sama popularność może zwiększyć ich wpływ na nastroje. Jest to ryzyko, które stało się bardziej wyraźne wraz z rozwojem kryptowalut i powiązanych papierów wartościowych, mówi Peter Tchir z Academy Securities.

– Chciwość. Zmiany akcji najbardziej przyciągnęły agresywnych inwestorów, którzy chcieli dźwigni finansowej – powiedział. – Słabe wyniki będą koncentrować się na niektórych z największych zwycięzców, czyli tam, gdzie szybko agresywne pieniądze trafiły do ​​funduszy ETF wykorzystujących dźwignię finansową na pojedyncze akcje.