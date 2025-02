Spółki kuszą hojnymi dywidendami

Chińskie spółki coraz mocniej przyciągają inwestorów dywidendami oraz skupami akcji własnych. W 2024 r., według danych Chińskiej Komisji Regulacji Papierów Wartościowych, przeznaczyły one na wypłatę dywidend rekordowe 2,4 bln juanów (328 mld USD lub 1,33 bln zł). Skupy akcji własnych również ustanowiły rekord, wynoszący 147,6 mld juanów. W 2025 r. chińskie spółki mogą przeznaczyć na te cele jeszcze więcej. Analitycy Goldman Sachs prognozują, że na dywidendy zostanie przeznaczone w Chinach w tym roku 3,5 bln juanów. Wskazują oni również, że stopa dywidendy dla akcji chińskich zbliżyła się do 3 proc., czyli do najwyższego poziomu od dekady.