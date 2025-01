Zerowy wzrost PKB strefy euro. Gospodarki Niemiec i Francji skurczyły się

- Słabość strukturalna naszej gospodarki, to coś, czymś absolutnie powinniśmy się zająć - stwierdził Jorg Kukies, minister finansów RFN.

W końcówce 2024 r. skurczyła się również gospodarka Francji. PKB spadł o 0,1 proc. w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami, po tym jak wzrósł w trzecim kwartale o 0,4 proc. Spodziewano się zerowego wzrostu za czwarty kwartał.

Gospodarce francuskiej (drugiej pod względem wielkości w strefie euro) szkodzi m.in. przedłużający się kryzys polityczny. - Rządowe prognozy mówiące o 0,9 proc. wzrostu w 2025 r. wydają się być trudne do spełnienia. Pierwsze wskaźniki gospodarcze za 2025 r. pokazują również na słaby pierwszy kwartał. Niepewność dotycząca budżetu na 2025 r. i możliwego upadku rządu Bayrou wciąż ciążą popytowi wewnętrznemu, a ten negatywny wpływ przeciągnie się na nadchodzące miesiące – uważa Charlotte de Montpellier, ekonomistka ING.

Gospodarka Włoch jest natomiast pogrążona w stagnacji. PKB wzrósł w czwartym kwartale o 0 proc., po tym jak wzrost w trzecim kwartale również był zerowy. Średnio spodziewano się, że wyniesie on 0,1 proc.

W czwartek opublikowano również dane o PKB Węgier, które co prawda nie należą do strefy euro, ale są mocno z nią powiązane gospodarczo. Węgierski PKB wzrósł w czwartym kwartale o 0,5 proc. kw./kw., po tym jak w trzecim spadł o 0,2 proc. Licząc rok do roku powiększył się on natomiast o 0,2 proc.