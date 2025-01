Lepsze nastroje w niemieckim biznesie, gorsze przewidywania

https://pbs.twimg.com/media/GiSgEvoWQAAwRDr?format=jpg&name=900x900

Reklama

Instytut Ifo podał, że jego wskaźnik koniunktury wzrósł w styczniu do 85,1 z 84,7 w poprzednim miesiącu. Analitycy ankietowani przez Reuters prognozowali odczyt na poziomie 84,7. Wskaźnik warunków bieżących wzrósł w styczniu do 86,1 z 85,1 w grudniu, natomiast wskaźnik oczekiwań spadł nieznacznie do 84,2 z 84,4.

Choć ocena obecnej sytuacji uległa poprawie, firmy nadal niepokoją się niepewną przyszłością.

– Firmy w dalszym ciągu są pesymistyczne – powiedział na konferencji prasowej prezes Ifo Clemens Fuest. – Wskaźnik oczekiwań jest na najniższym poziomie od roku – zauważył Carsten Brzeski, globalny szef makro w ING. – To oczywiste, że wyniki wyborów w USA i niepewność co do polityki w Niemczech przed nadchodzącymi wyborami w dalszym ciągu wpływają na nastroje – dodał.