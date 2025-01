Prezydent USA Donald Trump, Sam Altman, prezes firmy OpenAI, Larry Ellison, szef koncernu Oracle oraz Masayoshi Son, prezes Softbanku wspólnie ogłosili w Białym Domu rozpoczęcie projektu Stargate, czyli gigantycznej inwestycji w infrastrukturę mającą wspierać rozwój sztucznej inteligencji w Stanach Zjednoczonych. SoftBank, Oracle oraz OpenAI wyłożą wspólnie na ten cel przez cztery lata łącznie 500 mld USD. Na początek zainwestują 100 mld USD. Ma to doprowadzić do stworzenia w USA ponad 100 tys. nowych miejsc pracy. Jedna z inwestycji realizowanych w ramach projektu Stargate - budowa wielkiego centrum przetwarzania danych w Teksasie - już się rozpoczęła.

- W ramach projektu Stargate będzie budowana fizyczna oraz wirtualna infrastruktura wspierająca następną generację sztucznej inteligencji - zadeklarował Trump.

Kto będzie prowadził projekt Stargate?

- Myślę, że to najważniejszy projekt tej ery - stwierdził Sam Altman. To jego firma OpenAI stworzyła program ChatGPT, którego premiera zainicjowała boom rynkowy na spółki związane ze sztuczną inteligencją. Altman prowadził też kampanię mającą na celu skłonienie rządu USA do zaangażowania się w budowę infrastruktury dla rozwoju sztucznej inteligencji. W raporcie opublikowanym w zeszłym tygodniu przez Open AI wskazano, że inwestycje w taką infrastrukturę pozwolą na to, by USA posiadały przewagę nad Chinami w rozwoju sztucznej inteligencji. Przytoczono w nim również szacunki mówiące, że globalne fundusze dysponują 175 mld USD, które czekają na zainwestowanie w projekty związane ze sztuczną inteligencją. "Jeśli USA nie przyciągną tych funduszów, to trafią one do projektów wspieranych przez Chiny i wzmocnią globalne wpływy Komunistycznej Partii Chin" - ostrzegał raport OpenAI.

Szefem spółki joint-venture zarządzającej projektem Stargate będzie Masayoshi Son. Softbank będzie pełnił rolę kluczowego inwestora (zarządzającego finansami tego przedsięwzięcia), ale finansowanie zapewnią też Oracle, OpenAI i firma MGX. OpenAI będzie odpowiadała za aspekty operacyjnej projektu Stargate. Wsparcie technologiczne zapewnią również: Arm, Microsoft, Nvidia i Oracle.