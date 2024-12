Banki pozywają FED za testy. „Nieprzejrzyste” i naruszają prawo

Pozew został złożony przez Bank Policy Institute, który reprezentuje duże banki, takie jak JPMorgan, Citigroup i Goldman Sachs, a także American Bankers Association, Ohio Bankers League, Ohio Chamber of Commerce i U.S. Chamber of Commerce.

Grupa nie sprzeciwia się samym testom, ale uważa że obecny proces jest niewystarczający i „powoduje zmienne i niewyjaśnione wymagania i ograniczenia dotyczące kapitału bankowego”.

Testy wytrzymałościowe (stress tests) przeprowadzane przez Fed to coroczny rytuał, który zmusza banki do utrzymywania odpowiednich rezerw na złe kredyty i dyktuje wielkość odkupu akcji i dywidend. Najnowszy test sprawdzał, jak banki poradziłyby sobie z 40-procentowym spadkiem cen nieruchomości komercyjnych i 36-procentowym spadkiem cen domów.

Fed też chce zmian w testach dla banków

Informacja o pozwie pojawiła się tuż po tym jak FED ogłosił plany „znaczących zmian” w corocznych testach starając się uczynić proces bardziej przejrzystym, a wyniki mniej zmiennymi.