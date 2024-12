Zielone światło do cięcia stóp

Inflacja konsumencka w USA przyspieszyła z 2,6 proc. w październiku do 2,7 proc. w listopadzie. Było to jednak zgodne z prognozami analityków. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,3 proc., po październikowej zwyżce o 0,2 proc. Inflacja bazowa (czyli nieobejmująca zmian cen żywności, paliw i energii) pozostała na poziomie 3,3 proc. rok do roku i 0,3 proc. miesiąc do miesiąca. To również było zgodne z prognozami. Ten całkowicie pozbawiony negatywnych niespodzianek raport o inflacji daje zielone światło Fedowi, by w przyszłym tygodniu obciął on stopy procentowe.