Nowy pakiet stymulacyjny ma zostać rozdysponowany do końca 2026 r. Ponadto już w tym roku mają zostać wyemitowane specjalne obligacje samorządowe warte 800 mld juanów. Emisje tej wielkości będą powtarzane co roku, przez kolejne cztery lata. Te działania stymulacyjne mają pomóc zmniejszyć ukryty dług samorządów z obecnych 14,3 bln juanów do 2,3 bln juanów w 2028 r.

- Jeśli nie pojawi się więcej w to popołudnie, to ten nowy pakiet fiskalny jest kolejnym rozczarowaniem dla oczekujących większych działań stymulacyjnych – ocenia Mark Williams, ekonomista Capital Economics.

Ogłoszony w piątek pakiet wsparcia dla samorządów, to część szerszych działań stymulacyjnych realizowanych przez chiński rząd. Obejmowały one jak dotąd m.in. cięcia stóp procentowych oraz ułatwienia w nabywaniu nieruchomości. Xi Jinping, przywódca ChRL, wezwał w przemówieniu z 26 września do zwiększenia wsparcia fiskalnego i monetarnego dla gospodarki Chin oraz powstrzymania głębokiej dekoniunktury na rynku nieruchomości.

Analitycy spodziewali się, że w wypadku zwycięstwa wyborczego Donalda Trumpa, władze Chin ogłoszą powiększenie działań stymulacyjnych. Chcą w ten sposób wzmocnić gospodarkę przed spodziewanym zaostrzeniem wojny handlowej z USA.

Jak dużym problemem jest ukryty dług chińskich samorządów?

Ukryty dług samorządów jest jednym z problemów dręczących gospodarkę Państwa Środka. Według analityków Nomury jest on dużo większy, niż mówią oficjalne wyliczenia chińskich władz. Może on wynosić 50 bln – 60 bln juanów (7 bln – 8,4 bln dolarów). Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego, dług samorządów w Chinach sięgnął w 2019 r. 22 proc. PKB. Rósł on dużo szybciej niż przychody samorządów. Ich sytuację mocno skomplikował kryzys na chińskim rynku nieruchomości. Doprowadził on do spadku przychodów samorządów ze sprzedaży działek budowlanych. W latach poprzedzających kryzys na rynku nieruchomości, samorządy w Państwie Środka, funkcjonowały w dużej symbiozie z branżą deweloperską, a także utworzyły wiele wehikułów inwestycyjnych pozyskujących fundusze na inwestycje infrastrukturalne.