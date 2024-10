Stolarz wyjaśnia, jak zarobił i stracił ponad 300 milionów dolarów

Wkrótce miał zostać skierowany do „doradcy i koordynatora” w banku, który następnie skontaktował go z księgowym z firmy Grant Thornton.

Zespół profesjonalistów doradził mu, aby założył spółkę, przeniósł do niej wszystkie papiery wartościowe i handlował nimi w ramach firmy „ze strategią polegającą na gromadzeniu jak największej liczby akcji Tesli i ich przetrzymywaniu tak długo, jak to możliwe”.

Celem było przekonanie kanadyjskich organów podatkowych, że to spółka holdingowa zajmująca się inwestycjami, a nie aktywny biznes tradingowy , ponieważ wtedy płaciłby niższe podatki.

To doprowadziło do „ekstremalnej koncentracji” w Tesli, co wiązało się z odpowiednim ryzykiem. Kiedy akcje poszły w górę w 2021 roku, przyniosło to ogromne zyski – jego portfel wzrósł do 415 milionów CAD z 186 milionów CAD w ciągu około ośmiu miesięcy zanim kurs się załamał.

DeVocht pożyczył pieniądze od swojej spółki

W 2022 roku akcje Tesli doświadczyły serii spadków i okresowych odbić, a DeVocht próbował odzyskać część strat, pożyczając 20 milionów CAD od swojej spółki i wykorzystując je do krótkoterminowych transakcji na swoim osobistym rachunku.

Strategia ta nie powiodła się, a pieniądze zostały stracone. Gdy w październiku 2022r. akcje Tesli zanurkowały jeszcze bardziej, spółka DeVochta musiała sprzedać swoje udziały w Tesli, aby spłacić pożyczki z rachunku inwestycyjnego w Royal Bank.