Powell: Fed nie ogłasza zwycięstwa w walce z inflacją

Prezes Fedu ocenił, że rynek pracy nie jest źródłem podwyższonej presji inflacyjnej.

"Rynek pracy nie jest źródłem podwyższonej presji inflacyjnej. (…) Inflacja wyraźnie spadła w ciągu ostatnich 2 lat, ale nadal utrzymuje się powyżej naszego długoterminowego celu wynoszącego 2 proc. (…) Długoterminowe oczekiwania inflacyjne wydają się pozostawać dobrze zakotwiczone, co odzwierciedla szeroka gama badań gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i prognostów, a także miar z rynków finansowych" - powiedział prezes Fedu.

"Nasza gospodarka jest ogólnie silna i poczyniła znaczne postępy w kierunku realizacji naszych celów w ciągu ostatnich 2 lat. Rynek pracy ochłodził się po swoim wcześniej przegrzanym stanie. Inflacja znacznie spadła z poziomu szczytowego 7 proc. do szacowanych 2,2 proc. w sierpniu. Jesteśmy zobowiązani do utrzymania siły naszej gospodarki, wspierając maksymalne zatrudnienie i przywracając inflację do naszego celu na poziomie proc." - dodał.

Przewodniczący FOMC wskazywał, że rynek pracy należy wspierać zanim firmy zaczną zwalniać pracowników.

"Nie rejestrujemy rosnącej liczby zwolnień i nie słyszymy o tym od firm. To coś, co dopiero może się wydarzyć. Dlatego nie czekamy na to. Myślimy, że czas na wsparcie rynku pracy jest wtedy, gdy jest silny, a nie wtedy, gdy zaczyna się zwalniać pracowników" – wskazał prezes Fedu.

"Wierzymy, że przy odpowiedniej rekalibracji naszej polityki można nadal obserwować wzrost gospodarczy, co będzie wspierać rynek pracy. W międzyczasie, jeśli spojrzymy na dane dotyczące sprzedaży detalicznej, które właśnie otrzymaliśmy, PKB za drugi kwartał, wszystko to wskazuje na to, że gospodarka nadal rośnie w solidnym tempie. Powinno to również wspierać rynek pracy w dłuższej perspektywie" - dodał.