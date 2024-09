Traderzy ryzykują i dodają gazu. 50-tka na liczniku Fedu

Jednak ekonomiści, tacy jak były prezes Fed w Nowym Jorku William Dudley i Michael Feroli z JPMorgan Chase & Co., twierdzą, że Fed powinien zdecydować się na głębszą obniżkę, aby nie zostawać w tyle za wydarzeniami.

Fed powinien zrobić to co oczywiste

„Sądzimy, że Fed powinien zrobić to, co oczywiste w przyszłym tygodniu: obniżyć stopę procentową o 50 punktów bazowych, aby dostosować się do zmieniającej się równowagi ryzyka” napisał Feroli w piątkowym raporcie.

- Fed stąpa po cienkiej linii- uważa jednak Raphael Thuin, szef strategii rynków kapitałowych w Tikehau Capital. - Obniżka o 50 punktów bazowych przez Fed, mająca na celu przeciwdziałanie osłabiającej się gospodarce, mogłaby zaniepokoić rynek, potencjalnie wywołując zmienność w miarę zbliżania się końca roku – przekonuje.

Z drugiej strony, jeśli taka obniżka wynikałaby z korzystnych danych inflacyjnych i byłaby poparta uspokajającą komunikacją ze strony banku centralnego, mogłaby, jego zdaniem podbić ceny aktywów o podwyższonym ryzyku.

Jak długo potrwa euforia byków?

Bez względu na to, jaką decyzję podejmą decydenci, Doug Ramsey, główny dyrektor ds. inwestycji w Leuthold Group, pozostaje sceptyczny, co do tego, czy euforia byków giełdowych utrzyma się dłużej.