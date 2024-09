Zabójca atakuje tuż przed końcem sesji. Ma do dyspozycji prawie 120 mld dolarów

Czytaj więcej Gospodarka światowa Koszmar w biznesie o wartości 10 bilionów dolarów. Raj dla spekulantów? ETF-y bazujące na akcjach pojedynczych spółek w USA zadebiutowały w atmosferze kontrowersji w lipcu 2022 roku i wciąż bulwersują branżę. W Europie pojawiły się cztery lata wcześniej.

Fundusze wagi ciężkiej

- Spójrz na ich aktywa, które są praktycznie na rekordowych poziomach, a następnie popatrz na większe ruchy na rynku,- radzi Charlie McElligott, multi- strateg w Nomura, odnosząc się do funduszy ETF opartych na dźwigni i odwrotnych ETF-ów.

Takie fundusze, jak ProShares UltraPro QQQ o wartości 22 miliardów dolarów (TQQQ) oraz Direxion Daily Semiconductors Bull 3x Shares o wartości 11 miliardów dolarów (SOXL), należą do największych i najbardziej aktywnie handlowanych produktów opartych na dźwigni.

TQQQ ma na celu wypracowanie trzykrotnie większego zwrotu niż technologicznie zdominowany indeks Nasdaq 100, podczas gdy SOXL stara się zwiększyć zwroty z NYSE Semiconductor Index w podobnym stopniu. .

Produkty oparte na dźwigni ponownie znalazły się w centrum uwagi, gdy traderzy starają się nadążyć za rynkiem zmagającym się z obawami o recesję, niepewnością co do tempa obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną oraz niską płynnością. Indeks S&P 500 spadł o ponad 8 proc. w ciągu trzech tygodni do początku sierpnia, by następnie niemal całkowicie odrobić straty. W środę ten referencyjny odrobił 1,6 proc. dziennego spadku, kończąc sesję o 1 proc. wyżej.

Nie tylko ETF-y rozrabiają

Jednak wpływu tych funduszy, które handlują w ramach rozległego ekosystemu rynkowego, nie należy przeceniać.