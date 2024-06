Szwajcarski Bank Narodowy znów obciął stopy. Frank gwałtownie tanieje

Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) był pierwszym bankiem centralnym z rynków rozwiniętych, który zaczął w tym roku obniżać stopy procentowe. Pierwszej obniżki dokonał w marcu — z 1,75 proc. do 1,5 proc. Później w ślad SNB poszły banki centralne Szwecji, Kanady i strefy euro.

Tradycyjna polityka Szwajcarskiego Banku Narodowego

Na luzowanie polityki pieniężnej pozwoliło w Szwajcarii to, że inflacja konsumencka od kilku miesięcy jest już poniżej celu. W maju wynosiła ona tylko 1,4 proc. Wcześniej była natomiast stosunkowo niska, w porównaniu z innymi krajami Europy. W szczycie z sierpnia 2022 r. wynosiła tylko 3,5 proc.

- W opanowaniu presji cenowej niepośrednią rolę odegrał rekordowo silny względem głównych walut frank. Gdy groźba utrwalenia się tempa wzrostu cen powyżej dopuszczalnej granicy 2 proc. r/r została zażegnana, skrajnie mocna waluta przestała być pożądana. Bank centralny powrócił do tradycyjnej preferencji, by CHF słabł, przynosząc ulgę eksporterom i wspierając koniunkturę. Po marcowej obniżce frank znalazł się pod presją, tym większą, że część banków centralnych z Fed na czele odsuwa start luzowania — twierdzi Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.

Czwartkowa obniżka stóp o 25 pb. była prognozowana przez połowę analityków uczestniczących w ankiecie agencji Bloomberga. Rynek kontraktów terminowych wyceniał ją na 65 proc. Po komunikacie SNB, frank szwajcarski tracił wobec głównych globalnych walut i złotego. W stosunku do polskiej waluty zniżkował o 0,5 proc. Za 1 franka płacono w czwartek rano, po posiedzeniu SNB, 4,52 zł. Notowania szwajcarskiej waluty były więc o 3,3 proc. niższe niż na początku roku. (Jeszcze we wrześniu frank kosztował powyżej 4,90 zł, a w maju notowania spadły poniżej 4,30 zł.)

Czy Szwajcarski Bank Narodowy nadal będzie ciął stopy procentowe?

Posiedzenia SNB odbywają się co kwartał, następne jest wyznaczone na 26 września. Czy wówczas również dojdzie do obniżki stóp procentowych? Mediana prognoz zebranych przez agencję Bloomberga sugeruje, że główna stopa procentowa w Szwajcarii zejdzie do końca roku do poziomu 1 proc. Szwajcaria już i tak ma najniższą stopę procentową w Europie. Na świecie niższą od niej mają tylko: Kambodża (0,8 proc.), Fidżi (0,25 proc.) i Japonia (0-0,1 proc.).