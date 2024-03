WykresDnia: Kolejny rekord amerykańskich funduszy rynku pieniężnego

https://pbs.twimg.com/media/GIqRibYWsAA4j4-?format=png&name=900x900

Aktywa funduszy rynku pieniężnego osiągnęły nowy rekord, osiągając 6,108 biliona dolarów, w porównaniu z 6,077 biliona dolarów w poprzednim tygodniu. Wzrost o około 31,3 miliarda dolarów w tygodniu kończącym się 13 marca odzwierciedla oczekiwania inwestorów, że krótkoterminowe stopy pozostaną podwyższone dłużej niż początkowo przewidywano. Zmiana ta następuje, gdy inwestorzy ograniczają swoje założenia dotyczące obniżek stóp procentowych Rezerwy Federalnej w ciągu roku, pod wpływem ostatnich gorących raportów o inflacji i sprzeciwu urzędników Fed wobec oczekiwań rynkowych dotyczących obniżki stóp.

W rozbiciu na tydzień kończący się 13 marca fundusze rządowe – które inwestują głównie w papiery wartościowe takie jak bony skarbowe, umowy odkupu i dług agencyjny – odnotowały wzrost aktywów do 4,97 biliona dolarów, co stanowi wzrost o 34,3 miliarda dolarów. Tymczasem fundusze prime, które inwestują w aktywa o większym ryzyku, takie jak papiery komercyjne, odnotowały spadek aktywów do 1,016 biliona dolarów, co oznacza spadek o 3,33 miliarda dolarów, wynikający z exodusu ze strony instytucjonalnej. Fundusze instytucjonalne odnotowały duży napływ 23,5 miliarda dolarów, podczas gdy fundusze detaliczne odnotowały napływ 7,8 miliarda dolarów.

Pomimo oczekiwań rynku, prezes Fed Jerome Powell zasugerował w niedawnym zeznaniu w Kongresie, że bank centralny jest bliski zaufania potrzebnego do rozpoczęcia obniżania stóp procentowych. Jednak implikowane przez rynek oczekiwania dotyczące łagodzenia polityki Fed zmniejszyły się, a ceny kontraktów swap są obecnie nieco niższe niż trzy ćwierćpunktowe obniżki stóp procentowych do końca roku, wcześniej przewidywane przez decydentów Fed. Ta korekta oczekiwań wynika z obaw o niestabilne odczyty inflacji, które mogą potencjalnie prowadzić do mniej gołębich perspektyw ze strony Fed.