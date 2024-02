Wypowiedź Matolcsy'ego przyczyniła się do krótkotrwałego osłabienia forinta. W czwartek węgierska waluta stała się najsłabsza wobec euro od 11 miesięcy, by jednak po południu szybko odrobić straty. Przyczyniło się do tego oświadczenie Mihaly'ego Vargi, węgierskiego ministra finansów. Napisał on na Facebooku, że rząd zamierza respektować niezależność banku centralnego, a jedynie chce zwiększyć transparentność jego pracy i wzmocnić nadzór w obszarach nie związanych z polityką pieniężną.

Spór o fundacje banku centralnego

Matolcsy uważa, że zagrożeniem dla banku centralnego są szykowane przez rząd Orbana zmiany w ustawie o banku centralnym, przewidujące zwiększenie uprawnień rady nadzorczej banku. W radzie tej zasiadają m.in. ludzie nominowani przez rząd. Proponowane zmiany legislacyjne pozwalałyby im przyglądać się inwestycjom dokonywanym przez Narodowy Bank Węgier, w tym założonym przez niego kontrowersyjnym fundacjom. Fundacje te, za pośrednictwem prywatnych wehikułów inwestycyjnych, robiły interesy z partnerami biznesowymi członków rodzin prezesa Matolscy'ego i premiera Orbana. W poniedziałek Europejski Bank Centralny ocenił, że proponowane zmiany w ustawie o węgierskim banku centralnym byłyby „ograniczone” i jedynie nieznacznie mogłyby naruszać jego niezależność. Zwrócił się do rządu Węgier, by zmodyfikował ten projekt, tak by w pełni respektował on niezależność banku centralnego. Rząd Orbana wprowadził już do niego postulowane zmiany.

Prezes Matolcsy był wcześniej dwukrotnie ministrem gospodarki w rządach Orbana. Bankiem centralnym kieruje od 2013 r., gdzie był nominatem rządu. W ostatnich dwóch latach często ostro krytykował jednak politykę gospodarczą premiera Orbana. Wskazywał, że przedwyborczy wzrost wydatków fiskalnych przyczynił się do podsycenia inflacji. Rząd natomiast obwiniał bank centralny o wywołanie recesji, w wyniku „jastrzębiej” polityki pieniężnej. Ostrym krytykiem polityki banku centralnego jest Marton Nagy, były zastępca Matolcsy'ego, a obecnie minister gospodarki. Matolcsy obwinia go o kierowanie kampanią mającą na celu podważenie niezależności banku.

W ramach zacieśniania polityki pieniężnej, główna stopa procentowa doszła w 2022 r. do poziomu 13 proc. i pozostawała na tym poziomie do października 2023 r. Była wówczas najwyższa w Unii Europejskiej. Narodowy Bank Węgier obciął ją już jednak pięciokrotnie. Ostatnim razem obniżył ją we wtorek — do poziomu 9 proc.