Fed zapewnił paliwo do rajdu złota i bitcoina

– Spodziewane osłabienie dolara oraz cięcia stóp procentowych w 2024 r. będą głównymi czynnikami pozytywnie wpływającymi na ceny złota – twierdzi Heng Koon How, szef działu strategii w firmie UOB. Prognozuje on, że cena złota może przed końcem 2024 r. dojść do 2200 USD za uncję.

– Cena złota powinna wynieść średnio 2100 USD za uncję w drugim kwartale 2024 r. Silne zakupy dokonywane przez banki centralne powinny działać jako główny katalizator wzrostu cen – uważa Bart Melek, szef działu strategii rynków surowcowych w TD Securities.

Nadzieje na ETF

Od połowy października bitcoin zyskał już prawie 60 proc. wobec dolara. Od początku roku zdrożał o ponad 150 proc. Czy po tak silnych zwyżkach może on jeszcze mocniej pójść w górę? Oprócz oczekiwań związanych z polityką Fedu jego wzrosty napędzają też nadzieje na to, że na giełdach w USA powstaną ETF-y oparte na bitcoinie. Impulsem do wzrostu kursu najpopularniejszej kryptowaluty było więc zeszłotygodniowe spotkanie pomiędzy regulatorami z Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) a przedstawicielami firmy Grayscale Investment, która chce stworzyć bitcoinowy ETF.

– Pomysł na to, by kapitał instytucjonalny z rynku amerykańskiego posiadał legalną, zgodną z regulacjami „alejkę” do inwestowania w bitcoiny, sprawia, że oczekiwania są bardzo duże i zaprowadzi to kurs bitcoina na nowe poziomy – wskazuje Lucy Guzmararian, założycielka firmy kryptowalutowej Token Bay Capital.

Analitycy Standard Chartered podtrzymywali w zeszłym tygodniu swoją prognozę z kwietnia mówiącą, że notowania bitcoina dojdą do 100 tys. USD przed końcem 2024 r. Tymczasem eksperci firmy kryptowalutowej Matrixport prognozują, że kurs bitcoina do kwietnia 2024 r. dojdzie do 63,140 tys. USD, a przed końcem 2024 r. sięgnie 125 tys. USD. „Opierając się na naszym modelu inflacji, środowisko makroekonomiczne powinno pozostać silnym wsparciem dla rynku kryptowalut. Spodziewane jest dalsze hamowanie inflacji, co może skłonić Rezerwę Federalną do obniżek stóp procentowych. W połączeniu z trendami geopolitycznymi ta zdrowa dawka stymulacji monetarnej powinna wypchnąć bitcoina ku nowym szczytom w 2024 r.” – wskazują analitycy Matrixport.

Odległości do szczytów

Nadzieje związane z bardziej „gołębią” polityką Fedu przyczyniały się również w ostatnich tygodniach do zwyżek na światowych giełdach, a także w Warszawie. WIG ustanowił rekord podczas poniedziałkowej sesji. Od początku roku wzrósł o prawie 33 proc.