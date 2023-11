Klimat w "Parkiecie". Zielony jak szejk z Dubaju?

Rozpoczynający się w czwartek coroczny szczyt klimatyczny stanie się areną dyskusji na takie tematy, jak ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, stworzenie globalnego systemu handlu nimi czy przystosowywanie się świata do skrajnych zjawisk pogodowych. Przedstawiciele blisko 200 krajów, którzy ściągną do Dubaju, po raz pierwszy będą musieli przedstawić sprawozdania ze swoich działań w zakresie zapobiegania zmianom klimatycznym.

Emiraty się wybielają?

Na kilka dni przed inauguracją wszystkie oczy zwrócone są na gospodarzy. Zjednoczone Emiraty Arabskie, których gospodarka oparta jest na wydobyciu paliw kopalnych, były oskarżane o wykorzystywanie szczytu do wybielania swojej reputacji. Władze wynajęły do promowania się przed wydarzeniem najdroższe agencje PR, jednak to, czy ich działania proklimatyczne mają sens, jest już nieco dyskusyjne (ramka 1).

Podobne wątpliwości dotyczą nie tylko naftowych potentatów, bo w 2022 r. w grupie 20 największych gospodarek świata subwencje do paliw kopalnych więcej niż podwoiły się, osłabiając bodźce ekonomiczne do wycofywania się z nich (ramka 3). Jak tymczasem wynika z badania opublikowanego ostatnio w czasopiśmie naukowym „Frontiers in Science”, wcale nie jest powiedziane, że po osiągnięciu przez świat zeroemisyjności netto średnie temperatury się ustabilizują. To najbardziej prawdopodobny scenariusz, ale w scenariuszu pesymistycznym będą one nadal rosnąć.

UE i Norwegia punktują

Dobra wiadomość jest tymczasem taka, że jeszcze przed szczytem szczegóły niezbędnego dla przeprowadzenia transformacji energetycznej programu inwestycji w infrastrukturę przesyłową poda Komisja Europejska (ramka 2). Za obniżanie emisyjności własnej produkcji ropy docenić warto też Norwegów (ramka 6), chociaż za sprawą produktu branża zapewne utrzyma reputację najbardziej szkodzącej klimatowi.