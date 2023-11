Hamowanie inflacji znów osłabiło dolara

Wzrost cen konsumenckich w USA był w październiku zerowy, licząc w porównaniu z poprzednim miesiącem. Oczekiwano, że wyniesie on 0,1 proc., po tym jak we wrześniu sięgnął 0,4 proc. Inflacja bazowa (czyli nieobejmująca cen żywności, paliw i energii) wyhamowała natomiast z 4,1 proc. do 4 proc., podczas gdy średnio prognozowano, że zostanie na wrześniowym poziomie. Stała się jednocześnie najniższa od września 2021 r. Licząc miesiąc do miesiąca, zeszła z 0,3 proc. do 0,2 proc. i również była nieco niższa od prognoz.