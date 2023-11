WykresDnia: Chiny powróciły do deflacji – inflacja CPI znów spada

https://pbs.twimg.com/media/F-ee1UTW8AAmJmJ?format=png&name=900x900

Ceny konsumpcyjne w Chinach spadły w październiku, ponieważ główne wskaźniki popytu wewnętrznego wskazywały na słabość niewidzianą od pandemii, a deflacja przed fabrykami pogłębiła się, co budzi wątpliwości co do szans na powszechne ożywienie gospodarcze.

Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) spadł w październiku o 0,2 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim i o 0,1 proc. w porównaniu z wrześniem, jak pokazało w czwartek dane Krajowego Biura Statystycznego (NBS).

Spadki są niższe od mediany spadku wynoszącej 0,1 proc. rok do roku i niezmiennego odczytu miesiąc do miesiąca przewidywanego w ankiecie Reuters. Obydwa wskaźniki osiągnęły ostatnio wartości ujemne w tym samym czasie w listopadzie 2020 r. podczas pandemii Covid-19.