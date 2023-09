15 lat od upadku Lehman Brothers. Pandemia Covid-19 dużo większym wstrząsem

15 lat temu zbankrutował bank Lehman Brothers, co stało się katalizatorem globalnego kryzysu finansowego. Kryzys ten, w swojej najostrzejszej rynkowej fazie, trwał do marca 2009 r., ale jego skutki były odczuwalne jeszcze przez wiele lat. Jednym z jego odprysków był m.in. kryzys strefy euro.

Choć doprowadził on dużych zmian w polityce gospodarczej na całym świecie (m.in. do łatwiejszego sięgania przez rządy po pakiety stymulacyjne a przez banki centralne po niekonwencjonalną politykę pieniężną), to pod wieloma względami wydaje się on być już odległym wspomnieniem. Wszak został przyćmiony m.in. przez dużo większy wstrząs, jakim był kryzys towarzyszący pandemii Covid-19. O ile bowiem w 2009 r. gospodarka świata skurczyła się tylko o 0,1 proc., a PKB USA spadł o 2,6 proc., to w 2020 r. straciły one po 2,8 proc. Nie ulega też wątpliwości, że gospodarka świata i rynki finansowe mocno zmieniły się w ciągu ostatnich 15 lat. W 2008 r. nie istniały choćby niektóre klasy aktywów, np. kryptowaluty.

Czytaj więcej Felietony Subiektywna historia rynku TFI w Polsce Na początku było słowo, czyli ustawa. Trudno dziś uwierzyć, że w ustawie – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych z marca 1991 r. - tym ostatnim poświęcono zaledwie 24 króciutkie artykuły, w sumie dwie strony tekstu. Wtedy to wystarczyło, żeby stworzyć produkt, którego wcześniej nikt na rynku polskim nie znał.

Kryzys po upadku Lehman Brothers był na giełdach tylko epizodem

W latach 2008 – 2023 nominalny PKB świata powiększył się, według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, z 64,16 bln USD do 105,57 bln USD (w 1993 r., czyli na 15 lat przed upadkiem Lehman Brothers, wynosił on 26,04 bln USD). Gospodarka USA powiększyła się w tym czasie z 14,77 bln USD do 24,85 bln USD, PKB Chin wzrósł z 4,58 bln USD do 19,37 bln USD, a PKB Polski z 533,6 mld USD do 748,9 mld USD.

Są jednak kraje, które doświadczyły w ostatnim 15-leciu jedynie niewielkiego wzrostu gospodarczego lub wręcz regresu. Nominalny PKB Włoch zmalał w tym czasie z 2,41 bln USD do 2,17 bln USD, hiszpański spadł z 1,63 bln USD do 1,49 bln USD, japoński zniżkował z 5,11 bln USD do 4,41 bln USD, a wenezuelski z 306,8 mld USD do 96,6 mld USD. PKB strefy euro powiększył się natomiast przez ostatnie 15 lat jedynie z 14,22 bln USD do 15,07 bln USD – i to mimo przyjęcia euro przez kilka nowych krajów. Dla niektórych krajów ostatnie 15 lat było więc okresem dynamicznego rozwoju, dla innych natomiast czasem straconym.