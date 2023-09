Czy poszerzona grupa BRICS może rzucić wyzwanie Ameryce?

„Grupa BRICS zada śmiertelny cios dolarowi”. „BRICS stworzy własną walutę opartą na złocie”. „BRICS porzuci dolara w handlu”. Tego typu nagłówki zalały w ostatnich tygodniach internet. Ów zalew sensacji towarzyszył szczytowi grupy BRICS w Johannesburgu. Rezultaty szczytu tego bloku (zrzeszającego Brazylię, Rosję, Indie, Chiny i RPA) były ciekawe, ale dalekie od propagandowych fake newsów z czeluści internetu. Chiny oraz Indie rozmawiały tam o łagodzeniu napięć na swoich granicach w Himalajach. Przede wszystkim grupa BRICS zdecydowała o swoim rozszerzeniu. 1 stycznia 2024 r. mają do niej przystąpić: Arabia Saudyjska, Argentyna, Egipt, Etiopia, Iran i Zjednoczone Emiraty Arabskie. W państwach należących do tego bloku będzie więc żyło 46 proc. globalnej populacji odpowiedzialnej za wytwarzanie 29 proc. światowego nominalnego PKB. Kraje BRICS będą też dysponowały połową globalnych zasobów ropy naftowej. Na pierwszy rzut oka to zrzeszenie rynków wschodzących wygląda więc na bardzo potężną siłę. Czy jednak rzeczywiście stanie się ono blokiem mogącym skutecznie rzucić wyzwanie USA i Zachodowi?