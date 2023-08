Inflacja konsumencka w Niemczech wyhamowała z 6,2 proc. w lipcu do 6,1 proc. w sierpniu, podczas gdy średnio prognozowano, że zejdzie do 6 proc. Inflacja HICP, czyli liczona według koszyka Eurostatu, zwolniła natomiast z 6,5 proc. do 6,4 proc., a średnio spodziewano się, że wyhamuje do 6,3 proc.

– Na odczyty inflacji za sierpień silny wpływ mają efekt bazy oraz zaburzenia statystyczne. Spodziewamy się, że inflacja w nadchodzących miesiącach znacząco zwolni. To, że pozostaje ona powyżej poziomu 6 proc. w największej gospodarce strefy euro, może być jednak argumentem za tym, by Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe na wrześniowym posiedzeniu – twierdzi Martin Ademmer, analityk Bloomberg Economics.

Tymczasem w Hiszpanii inflacja konsumencka przyspieszyła z 2,3 proc. w lipcu do 2,6 proc. w sierpniu, co było zgodne z prognozami. Inflacja HICP wzrosła tam natomiast z 2,1 proc. do 2,4 proc., podczas gdy średnio prognozowano, że wyniesie 2,5 proc.

– Spodziewamy się, że inflacja ustabilizuje się w nadchodzących miesiącach. Może ona znów przyspieszyć w pierwszych miesiącach 2024 r., by później cofnąć się w stronę 2 proc. Za cały 2023 r. może ona wynieść 3,6 proc., a za 2024 r. 2,7 proc. – prognozuje Wouter Thierie, ekonomista ING.

W czwartek poznamy dane o sierpniowej inflacji w strefie euro. Średnia prognoz mówi, że wyniesie 5,1 proc.