The Guardian: Założyciel Foxconnu kandydatem

Rynek złota utknął niemal w martwym punkcie. Są to okolice około 1900 USD za uncję. Co prawda w poniedziałek widzieliśmy niewielką zwyżkę w okolice 1915 USD, ale patrząc na to, z jakimi wydarzeniami mieliśmy ostatnio do czynienia, śmiało można stwierdzić, że oczekiwania były większe. W centrum uwagi było oczywiście sympozjum w Jackson Hole.