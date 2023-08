Wielka Brytania. Fundamenty sprzyjają hamowaniu cen

Inflacja konsumencka w Wielkiej Brytanii zmalała z 7,9 proc. w czerwcu do 6,8 proc. w lipcu. Było to zgodne z prognozami analityków. Licząc miesiąc do miesiąca, ceny spadły o 0,4 proc. Inflacja bazowa, czyli nieuwzględniająca cen żywności, paliw i energii, pozostała jednak na poziomie 6,9 proc. r./r., podczas gdy oczekiwano jej hamowania do 6,8 proc.

– Brytyjskie fundamenty gospodarcze są obecnie zdecydowanie dezinflacyjne. Polityka pieniężna jest zacieśniana coraz bardziej, oczekiwania inflacyjne spadają, ceny produkcji się normalizują, stopa bezrobocia rośnie, a liczba wolnych etatów mocno spadła. Jeśli te trendy będą kontynuowane, inflacja powinna zejść w nadchodzących miesiącach do 4–5 proc. i znaleźć się w przedziale 2–3 proc. w połowie przyszłego roku – prognozuje Kallum Pickering, ekonomista Berenberg Banku.