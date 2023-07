Mocniej od prognoz spadł również import do Chin. Zniżkował on w czerwcu o 6,8 proc., a spodziewano się spadku o 4 proc. W maju zmniejszył się o 4,5 proc.

Z danych chińskich służb celnych wynika, że eksport do USA spadł w czerwcu aż o 24 proc., do 42,7 mld USD. Import ze Stanów Zjednoczonych zmniejszył się natomiast o 4 proc. do 14 mld USD. Eksport do krajów ASEAN skurczył się o 17 proc. do 43,3 mld USD, a import z nich o 4 proc. do 34,1 mld USD.

Analitycy prognozują, że dane o chińskim handlu zagranicznym powinny być słabe również w nadchodzących miesiącach.

- Ostatnie dane z krajów rozwiniętych są sygnałami dalszej słabości, która powinna zwiększyć presję na chiński eksport w dalszej części roku. Chiny muszą być zależne od popytu wewnętrznego. Dużym problemem jest jednak to, czy popyt wewnętrzny może się odbić bez rządowej stymulacji - twierdzi Zhiwei Zhang, główny ekonomista firmy Pinpoint Asset Management.