Chiny. Zerowa inflacja w drugiej gospodarce świata

Inflacja konsumencka w Chinach wyniosła w czerwcu 0 proc., licząc rok do roku, po tym jak w maju wyhamowała do 0,2 proc. Średnio prognozowano, że pozostanie na poziomie 0,2 proc. Nie była ona tak niska od lutego 2021 r., czyli od krótkiego okresu deflacji. Stało się tak, choć ceny żywności wzrosły w czerwcu o 2,3 proc., czyli najbardziej od trzech miesięcy. Tymczasem ceny produkcji spadły w czerwcu o 5,4 proc. i był to już dziewiąty z rzędu miesiąc ich spadku. Zmniejszyły się one najbardziej od grudnia 2015 r. Najnowsze dane o inflacji są już kolejnym sygnałem wskazującym, że popandemiczne ożywienie w Chinach traci tempo.