Wygląda na to, że zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Eurolandzie dojdzie w lipcu do podwyżek stóp procentowych. Może to nie być koniec cyklów zacieśniania polityki pieniężnej. Szefowa Europejskiego Banku Centralnego przyznaje bowiem, że nie jest zadowolona z nowych prognoz dotyczących inflacji.