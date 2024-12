O ile pierwsze minuty handlu dawały nadzieje na wzrosty na GPW, tak po godzinie nastroje nie są już tak optymistyczne. WIG20 znów bowiem zaświecił się na czerwono. Tracił 0,7 proc. Jego kulą u nogi jest dzisiaj firma LPP. Jej akcje tanieją o prawie 5 proc. To reakcja na wyniki finansowe spółki, które okazały się słabsze od oczekiwań. Korektę spadkową notuje dzisiaj także CD Projekt, czyli gwiazda kilku ostatnich tygodni. Czyżby i tej spółce udzieliły się minorowe nastroje panujące w branży gier?

Rekordy tak, ale nie na GPW

Warszawa ze swoją słabością znów dzisiaj odstaje od największych europejskich rynków. Te notują niewielkie wzrosty, co jednak nie zmienia faktu, że DAX znów dzisiaj walczy o nowe historyczne szczyty. Te wczoraj widzieliśmy w przypadku indeksu Nasdaq w Stanach Zjednoczonych. - S&P 500 zyskał w środę 0,82 proc., a Nasdaq 1,77 proc., co jest rewelacyjnym rezultatem, gdy weźmie się pod uwagę, że listopadowy odczyt inflacji w USA był dokładnie zgodny z oczekiwaniami – CPI wzrosła z 2,6 proc. r./r. do 2,7 proc. r./r., inflacja bazowa utrzymała dynamikę 3,3 proc. r./r., w obu przypadkach widzieliśmy typowy dla ostatnich miesięcy ruch 0,3 proc. m./m. Rynek po danych dokonał pełnej wyceny obniżki stóp w grudniu, ale nie zakłada kolejnego cięcia w styczniu (19 proc. prawdopodobieństwa). Spadki rentowności długu po danych były przejściowe, co pokazuje, że przegrzane Wall Street potrzebuje bardzo słabych pretekstów, by dalej rosnąć - wskazuje Kamil Cisowski, analityk DI Xelion.

Szwajcarskiej zaskoczenie. Frank traci

Dzisiaj dostaliśmy też już pierwsze zaskoczenia. Do takich należy zaliczyć spadek stóp procentowych w Szwajcarii aż o 50 pkt bazowych. Rynek bowiem obstawiał ruch o 25 pkt. To oczywiście rzutuje na notowania franka, który po decyzji zaczął mocniej tracić na wartości.

Na innych rynkach panuje względny spokój. Ruch wzrostowy próbuje utrzymać ropa naftowa. Odmiana WTI jest cały czas powyżej 70 USD za baryłkę. Bitcoin utrzymuje się z kolei powyżej 100 tys. USD.