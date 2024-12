Piąta instalacja kwasu azotowego w Puławach

Grupa Azoty, a konkretnie należące do niej Zakłady Azotowe Puławy, uruchomiły nową linię do produkcji kwasu azotowego. Dzięki niej zwiększy się efektywność produkcji kwasu azotowego, ale i poprawi ekonomika wytwarzanych na jego bazie nawozów oraz dojdzie do ograniczenia emisji szkodliwych gazów do środowiska. Nowa linia posiada zdolności wytwórcze wynoszące 1 tys. ton kwasu azotowego na dobę (w przeliczeniu na 100-proc. stężenie kwasu).

W grudniu planowany jest rozruch technologiczny czwartej linii neutralizacji o zdolności wytwórczej 1,3 tys. ton na dobę. Docelowo obie instalacje umożliwią zwiększenie mocy produkcyjnych wysokiej jakości nawozów granulowanych (macro) dla nowoczesnych technologii nawożenia oraz na pełne dociążenie dwóch linii instalacji granulacji mechanicznej.