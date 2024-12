Premier: TVN i Polsat na listę spółek pod ochroną

W programie „Stan wyjątkowy” prowadzonym przez Andrzeja Stankiewicza dziennikarze wyrażali niedawno opinie, że do transakcji może dojść szybko oraz że jest to niebezpieczna sytuacja z punktu widzenia demokracji w Polsce.

Plotki, że TVN zostanie sprzedany, powtarzane są w Polsce od sierpniowego tekstu w „Financial Timesie” informującego, że Warner Bros. Discovery sprzeda stację w ramach oddłużania grupy. Na liście podmiotów uważanych za zainteresowane przejęciem TVN wymieniano m.in. czeski fundusz PPF założony przez nieżyjącego już Petra Kellnera (PPF jest głównym akcjonariuszem InPostu założonego przez Rafała Brzoskę) oraz węgierskiego nadawcę TV2, który starał się o koncesję w Polsce, ale na razie bez skutku.

Trzy dni temu zarządzający PPF zaprzeczył w rozmowie z Reutersem, aby fundusz był zainteresowany TVN.

Rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie to akt wykonawczy do ustawy z 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji. Ustawa przewiduje możliwość zablokowania inwestycji w spółkę z listy zawartej w rozporządzeniu przez wskazany organ kontroli, gdy uzna on, że zagrożone są interesy państwa czy bezpieczeństwo obywateli.

Ostatnio na liście spółek pod ochroną są głównie zakłady chemiczne, wydobywcze (KGHM), operatorzy telekomunikacyjni (Polkomtel, Orange Polska, Hawe Telekom czy Emitel). Spółki telewizyjne pojawiłyby się na niej po raz pierwszy.

– Uważam, że premier Tusk zrobił bardzo dobrze, decydując prewencyjnie o wpisaniu na listę spółek pod ochroną TVN i Polsatu. W ten sposób jednocześnie przecina spekulacje, docenia wagę instytucji, jakimi są stacje telewizyjne, i zapewnia sobie prawo weta przy ewentualnej sprzedaży którejś z tych firm. Sytuacja geopolityczna, w tym działania Rosji i Białorusi, stanowi dodatkowy argument za taką decyzją. I pamiętajmy, że wpisanie na listę nie jest na wieki, może być w przyszłości zmienione – komentuje Wojciech Kostrzewa, w latach 2005–2018 prezes i dyrektor generalny grupy ITI, w latach 2005–2017 przewodniczący i wiceprzewodniczący rady nadzorczej TVN. Kostrzewa podkreśla też, że według jego informacji jak do tej pory nie zaczął się formalny proces sprzedaży TVN. – Mamy prawdopodobnie do czynienia z burzą mózgów i analizami poprzedzającymi decyzję WBD, co zrobić, aby zrestrukturyzować zadłużenie firmy – mówi Wojciech Kostrzewa.