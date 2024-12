Kwartalne wyniki LPP rozczarowały. Analityk: LPP zaczyna ścigać się z CCC

W tym roku inwestycje wyniosą 1,9 mld zł. Plan na kolejny rok to aż 3,5 mld zł, a gros z tej sumy pójdzie na sklepy.

Do końca 2025 r. firma chce jeszcze podwoić liczbę sklepów Sinsay do około 3 tys. i otworzyć ok. 100 salonów pozostałych brandów. Celem jest zwiększenie sieci sprzedaży grupy do 4,4 tys. sklepów. Marka ma otworzyć sklepy na dwóch nowych rynkach: : w Albanii i Kosowie.

Na koniec października sieć grupy LPP liczyła 2574 salony, co oznacza wzrost o 368 rok do roku. Pod marką Sinsay działało 1230 salonów, Reserved 365, Cropp 374, House 371, a Mohito 234 salony.

- Ostatnie lata nie zachęcały przedsiębiorców do stawiania odważnych kroków, ale wierzymy, że teraz nadszedł idealny moment na narzucenie jeszcze większego tempa rozwoju. Chcemy mocniej zawalczyć o uwagę klienta w Europie Południowej i wierzymy, że planowane przez nas na 2025 rok debiuty w Albanii i Kosowie będą dopełnieniem naszej obecności w tym regionie i wzmocnią potencjał naszych marek – mówi Marcin Bójko, wiceprezes LPP ds. finansowych cytowany w komunikacie prasowym. Bójko zastąpił w br. Przemysława Lutkiewicza, który rozstał się z firmą z przyczyn osobistych.